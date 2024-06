Danske Mikkel Michelsen blev nummer tre i sin semifinale i Prag, men var ikke for alvor tæt på en finale.

Den danske speedwaykører Mikkel Michelsen kørte sig lørdag frem til semifinalerne i VM-serien, men missede finalen på Marketa Stadium i Prag.

Dermed fik han en blandet opfølgning på sin triumf i tyske Landshut for to uger siden. Her strøg Michelsen for første gang i karrieren til tops i et VM-grandprix.

Michelsen kørte sig frem til semifinalerne i Prag på ottende og yderste mandat.

De fem indledende heats kastede en førsteplads, to andenpladser, en tredjeplads og en fjerdeplads af sig, og han havde som nummer otte ikke mulighed for at vælge bane til semifinalerne.

Han endte derfor på bane tre, der havde været den dårligste i løbet af aftenen, og fra den fik han ikke nogen imponerende start. Men han pressede sig dog foran australske Max Fricke og tog tredjepladsen efter Fredrik Lindgren og den forsvarende verdensmester, Bartosz Zmarzlik.

Samlet for grandprixet gav det en sjetteplads og dermed 11 VM-point til Michelsen.

I finalen blev polske Zmarzlik og svenske Lindgren henholdsvis nummer tre og to efter slovakken Martin Vaculik, der vandt i Prag for tredje år i træk.

Selv om Zmarzlik noget uvant endnu ikke har en grandprixsejr i år udbyggede han sin føring til nærmest konkurrent, Jack Holder, i den samlede VM-stilling. De har nu henholdsvis 55 og 54 point.

VM-seriens anden dansker, Leon Madsen, klarede sig ikke videre til semifinalerne i Prag.

35-årige Madsen vandt ellers sit første indledende heat, men herefter fulgte en tredjeplads, to fjerdepladser og en andenplads.

Det rakte til en tiendeplads og dermed syv point til VM-stillingen, hvor han foreløbigt er langt fra sin ambitiøse målsætning om at køre med om VM-titlen.

Madsen er nummer 10 med 32 point. Michelsen er nummer 6 med 47 point.

VM-seriens næste og femte grandprix afvikles i svenske Målilla om to uger.

