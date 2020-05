(ARKIV) Mikkel Hansen of Denmark is seen at the danish press conference during IHF Handball World Championship in Herning, Denmark, Friday, Jan. 18, 2019.. .Mikkel Hansen er kåret som verdens bedste håndboldspiller for tredje gang. Det skriver Det Internationale Håndboldforbund (IHF) på sin hjemmeside mandag den 18. marts 2019. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger