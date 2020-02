Det bliver et velkendt ansigt, der møder TV 2 Sports seere, når kanalen blænder op for den nye sæson af 'Sejlsportens Formel 1' - om kapsejladsen SailGP.

Emil Erichsen bliver nemlig vært for udsenderne.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse fredag.

Emil Erichsen er nok kendt af de fleste danskere som tidligere tv-vært Mikkel Behas søn. Og man har kunnet følge hans og hele Beha-familiens eventyr i det særdeles populære program 'Kurs mod fjerne kyster'.

Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Det er en helt ny opgave for mig at være ankerperson på en tv-produktion, og det bliver en vildt spændende og rigtigt sjov udfordring. Jeg snusede til det under OL i Rio i 2016, hvor min far styrede mikrofonen og stillede over til sejladsen og til eksperterne. Og hvis jeg gik i stå, var det min far, som reddede mig.«

»Denne gang er det mig, som har opgaven at redde andre, hvis det skulle blive nødvendigt,« siger Emil Erichsen i pressemeddelelsen.

De første kapsejladser foregår 28.-29. februar i Sydney og kan ses tidligt fredag morgen på TV 2 SPORT.

Danmark er for første gang med i kapsejladsen med en båd, der prydes med Holger Danske-billede og med logo for sponsoren Rockwool. De øvrige både kommer fra USA, Storbritannien, Australien, Japan, Spanien og Frankrig.