Mikael Trolle stopper både som herrelandstræner og sportsdirektør i Volleyball Danmark, meddeler forbundet.

København. En epoke er slut, efter at Mikael Trolle har valgt at sige farvel til Volleyball Danmark.

Han har virket i forbundet i 28 år, men torsdag meddelte Volleyball Danmark, at landstræneren for det danske herrelandshold samt sportsdirektøren i forbundet har besluttet at stoppe.

- Jeg har været utrolig glad for mine mange år i Volleyball Danmark.

- Det har været en tid med store oplevelser og professionelle udfordringer. Det er dog blevet tid til et sæsonskifte både for mig personligt såvel som for Volleyball Danmark, siger Mikael Trolle i pressemeddelelsen.

Mikael Trolle har været en central figur i dansk volleyball, efter at han indledte sin karriere i forbundet med at blive landstræner for herrelandsholdet i 1990.

Frem til 2002 stod han i spidsen for landsholdet i 245 kampe.

Herefter blev han sportschef i forbundet, og stillingen blev senere skiftet ud med jobbet som sportsdirektør.

Han var i spisen for EM i 2013, som blev spillet i både Danmark og Polen, og i 2014 overtog han igen posten som landstræner for herrelandsholdet.

Sammen med jobbet som landstræner har han siden 2014 også været sportsdirektør i forbundet.

54-årige Mikael Trolle har i alt stået i spidsen for det danske landshold i 342 kampe.

Baggrunden for at stoppe nu er, at Mikael Trolle ønsker at bruge mere tid på sit arbejde som konsulent og foredragsholder.

- Jeg vil gerne undersøge muligheden for yderligere at udforske ledelsesmodellen Dreams and Details, og yderligere skal Volleyball Danmark i gang med en genopfindelse, som jeg ikke skal stå i spidsen for, siger Mikael Trolle.

Formanden i Volleyball Danmark, Erik Jacobsen, er ikke i tvivl om, at det er en stor figur i dansk volleyball, man siger farvel til.

- Mikael har sat et kæmpe fingeraftryk på udviklingen af volleyball i Danmark i rigtig mange år. Det er blandt andet ham, der har konstrueret hele vores talent- og eliteområde. Han var også drivkraften bag vores store EM-værtskab i 2013, siger Erik Jacobsen.

Med Mikael Trolles afgang, så skal det danske herrelandshold have en ny landstræner.

Volleyball Danmark oplyser, at arbejdet med at finde en afløser er begyndt.

