Hvad der skulle have været en uskyldig tissepause i en rapsmark, er endt med at blive et viralt hit for 'Vild med dans'-vinderen.

På en køretur i sidste uge skulle den tidligere olympiske bordtennisspiller Mie Skov, 33, pludselig tisse og bad chaufføren om at stoppe.

Han forevigede hendes bare bagdel i den solgule rapsmark, og billedet blev så godt, at hun endte med at smide det på Instagram.

Herfra tog det for alvor fart. Tusindvis af mennesker har liket og kommenteret billedet.

»Billedet har virkelig taget røven på mig, men jeg har fået mange søde kommentarer,« siger Mie Skov, der i dag driver sit eget fitnessfirma, Raise the Barre, hvor hun tilbyder individuel-, par- og holdtræning.

»Det var en tilfældighed billedet blev taget, men det er en god mulighed for mig til at vise det frem, som jeg laver,« siger den tidligere ‘Vild med dans’-vinder.

Kræver hård træning

Siden hun delte billedet, har hun også fået en lang række henvendelser fra folk, der gerne vil have en lige så fordelagtig bagdel som hende.

Men dem der troede, at der fandtes en hurtig genvej, bliver desværre skuffede: »Det kræver vedholdenhed, vedholdenhed og vedholdenhed. Der findes ikke nogen trylleformular,« lyder hendes skuffende melding.



