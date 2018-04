Favoritterne kunne ikke følge Astanas Michael Valgren, da han slog til, kørte væk og vandt Amstel Gold Race.

Valkenburg. Cykelrytteren Michael Valgren (Astana) satte alle store favoritter på plads, da danskeren søndag vandt karrierens største sejr.

Michael Valgren triumferede i Ardennerklassikeren Amstel Gold Race, da han i løbets afslutning kørte væk fra en gruppe af favoritter med blandt andre verdensmester Peter Sagan (Bora).

Det er første danske sejr i løbet, siden Bjarne Riis vandt i 1997.

I februar vandt Michael Valgren sin hidtil største sejr, da han sejrede i det store løb Omloop Het Nieuwsblad.

Sammen med holdkammeraten Jakob Fuglsang sad Valgren til sidst i løbet i en gruppe med store navne som Sagan, Julian Alaphilippe (Quick-Step) og Alejandro Valverde (Movistar).

Jakob Fuglsang blev nummer otte i løbet, og Valgren henviste Roman Kreuziger (Mitchelton-Scott) til andenpladsen.

Enrico Gasparotto (Bahrain-Merida) blev nummer tre foran Peter Sagan.

Amstel Gold Race er den første af tre Ardennerklassikere, der også tæller Flèche Wallone og Liege-Bastogne-Liege.

Løbet illustrerede, at rytterne har forladt de hårde brostensklassikere og skiftet terræn.

Terrænet var dog hårdt nok. Ruten var på 263 kilometer og bød på hele 35 stigninger, hvor den mest kendte var Gauberg-stigningen, der blev passeret tre gange.

Et udbrud på ni ryttere havde en overgang et forspring på 16 minutter, men med 66 kilometer igen var det barberet ned til lidt over fem minutter.

38 kilometer før mål var gruppen reduceret og et par minutter foran, og feltet var trukket godt ud over stigningerne i jagten.

Helt med fremme i feltet sad både Fuglsang og Valgren.

Jakob Fuglsang og Valgren kunne dermed arbejde sammen, og Fuglsang angreb flere gange.

Første gang var med 27 kilometer igen.

De forreste blev hentet og med 12 kilometer igen sad Fuglsang og Valgren perfekt blandt favoritterne.

Fuglsang forsøgte igen og slap væk med to ryttere.

Det hele blev dog samlet med syv kilometer igen, men Fuglsang kørte igen væk på sidste stigning. Valverde kørte danskeren op, men det hele var som planlagt, da Valgren angreb med fire kilometer igen.

Sagan indledte jagten og kørte danskeren op, inden Valgren slog til endnu en gang med to kilometer igen.

Danskeren slap væk og endte med at sikre den store sejr, da Kreuziger ikke kunne røre ham i spurten.

/ritzau/