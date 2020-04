Michael Jordan er slet, slet ikke ovre det, selv om det skete for næsten 30 år siden.

»Du kan vise mig hvad som helst, men intet kan overbevise mig om, at han ikke var et røvhul,« spyr han.

Den amerikanske basketball-legende giver udtryk for sin uforbeholdne mening i den nye dokumentarfilm 'The Last Dance', hvoraf de første to afsnit kommer på Netflix i dag.

Serien er bygget omkring aldrig før vist materiale fra Michael Jordans sidste sæson hos Chicago Bulls, 1997-98, men den omhandler også hele hans storslåede NBA-karriere. Og her reagerer den i dag 57-årige legende blandt andet voldsomt over, hvad der skete efter Eastern Conference-finalerne mod Detroit Pistons i 1991.

For da Chicaco Bulls havde vundet samlet i kun fire kampe forlod modstanderne banen uden at give hånd.

I dokumentaren fortæller Detroit Pistons-stjernen Isiah Thomas, at det var holdkammeraten Bill Laimbeer, der udtalte ordene 'vi giver ikke hånd, det er sådan, vi forlader stedet'.

»Det var o.k. med os. Når vi ved, hvad der siden skete, tror jeg, at vi alle ville have stoppet op og sagt tillykke, som de gør i dag,« siger Isaih Thomas ifølge News.com.au:

»Selvfølgelig ville vi have gjort det, men dengang var det bare sådan, det foregik. Når man tabte, forlod man banen. Det var det.«

Michael Jordan i den legendariske 23-trøje. Foto: VINCENT LAFORET

I de tre foregående år havde rollerne været omvendt. Her havde Detroit Pistons slået Chicago Bulls ud af slutspillet, og i 1989 og 1990 netop også i Eastern Conference-finalerne.

»I to år i træk gav jeg hånd, da de slog os. Der var en særlig respekten om spillet, som vi viste. Det handler om at have sportsånd, uanset hvor ondt det gør. Og tro mig: Det gør ondt,« påpeger Michael Jordan.

Derfor giver han ikke meget for Isiah Thomas' forklaring. Selv i dag.

»Det er bullshit. Lige meget hvad han siger nu, var det ikke hans sande opfattelse dengang. Han har haft tid til at tænke over det, eller også har omverdenens reaktion ændret hans mening,« lyder det.

Chicago Bulls og MIchael Jordan endte med at vinde NBA-trofæet for første gang dengang i 1991. Og sammen blev det til i alt seks titler.