Scener i de amerikanske gader har fået Michael Jordan til at komme med en politisk ladet udtalelse. For første gang nogensinde,

»Jeg er bedrøvet, plaget og vred. Jeg ser og føler alles smerte, forargelse og frustration,« siger han.

Den tidligere har basketball-legende er kommet med en udtalelse om de scener, der i disse dage udspiller sig overalt i USA, hvor tusinder har protesteret i gaderne som en reaktion på, at den sorte amerikaner George Floyd døde på grund af en betjents voldsomme behandling af ham.

»Jeg står sammen med dem, der står op mod den indgroede racisme og vold mod farvede mennesker i vores land. Vi har fået nok,« siger Michael Jordan i en særdeles sjælden udtalelse. Se hele udtalelsen nederste i artiklen

Michael Jordans udtalelse er sendt ud af det NBA-hold, han ejer, Charlotte Hornets.

I den afsluttede Netflix-dokumentar bliver det eksempelvis netop behandlet, hvordan basketspilleren over dem alle aldrig nogensinde igennem karrieren udtalte sig politisk om noget emne. Aldrig.

Især én bemærkning er blevet husket: Da han i 1990 på trods af en opfordring fra sin mor afviste at støtte en demokratisk udfordrer i kampen med en kendt republikansk racistisk kandidat om en senatsplads.

»Republikanere køber også sneakers,« lød hans berømte forklaring på at holde sig ude af debatten - med henvisning til sine enorme indtægter på blandt sko i samarbejde med Nike.

I 'The Last Dance' stod han ved sin afvisning:

Protesters gather outside the Cup Foods on Chicago Avenue and 38th Street on May 27, 2020 in Minneapolis, Minnesota. The intersection has become the site of an ongoing protest after the police killing of George Floyd.

»Jeg var ikke politisk, da jeg spillede. Jeg fokuserede på mit håndværk. Var det egoistisk? Måske. Men det var min energi. Det var dér, min energi kom fra,« sagde Michael Jordan i dokuserien.

Men nu har den 57-årige legende altså ændret mening.

»Jeg har ikke svarene, men gennem vores kollektive stemmer viser vi styrke, og vi vil ikke lade noget komme imellem os. Vi må lytte til hinanden, vise medfølelse, vise empati og aldrig vende ryggen til meningsløs brutalitet. Vores forenede stemmer må lægge pres på vores ledere, der må ændre lovgivningen. Og ellers må vi bruge vores stemmeret til ændre systemet,« lyder det fra Michael Jordan.

Han slutter af med at sende en tanke til 'George Floyds og de talløse andre, der brutalt og meningsløst har mistet livet på grund af racisme og uretfærdighed'.