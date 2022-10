Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Brian Nielsen er nok ikke en, de fleste 'almindelige' danskere ville have lyst til at tage en tur i ringen mod.

Men den danske entertainer og skuespiller Michael Carøe takkede alligevel ja, da han fik tilbuddet for en del år tilbage. Det fortæller han i et stort interview med Euroman.

Det hele kom i stand, da han blev inviteret til boksetræning i Frederiksberg-Hallen, hvor Brian Nielsen allerede var i fuld gang med sin egen træning.

Og pludselig spurgte Brian Nielsens træner, om nogen havde lyst til at prøve kræfter med en runde i ringen mod den danske boksestjerne.

Og her endte Michael Carøe altså, men selvom han fik lov til at slå først, var der ikke meget at stille op, fortæller han.

Han fik nemlig sendt et 'Anders And-slag af sted mod bokseren. Et slag, der ramte ham lige i maven, og så blev han selv sendt til tælling.

»Den føltes dog som ren beton, og det gjorde pisseondt. Brian gav mig én på siden af hovedet, så jeg faldt, men han greb mig med sin anden arm, trak mig ind til sig, krammede mig og sagde så: 'Hvorfor aer du min mave? Er det, fordi den er så tyk og fin?' Der var gået halvandet minut af runden, og jeg var død. Det var en voldsom ydmygelse,« siger Michael Carøe.

Brian Nielsen var med til at starte en gylden periode i dansk boksning i 1990erne. I 2001 mødte han Mike Tyson i en udsolgt kamp i Parken.