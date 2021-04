Formel 1 har skrevet en tiårig aftale med Miami, der bliver en del af kalenderen fra 2022.

Miami bliver officielt en del af Formel 1. Således bliver byen en del af løbskalenderen fra 2022.

Det skriver Formel 1 på Twitter.

Der er indgået en aftale for ti år.

Banen kommer til at have sit udgangspunkt på Hard Rock Stadium, der er hjemmebane for NFL-holdet Miami Dolphins.

Dermed har USA to grandprixer fra næste sæson. I forvejen er Austin i Texas vært.

- USA er vækstmæssigt et nøglemarked for os, og vi glæder os til at nå længere ud i USA, hvilket vil blive forstærket med dette andet race, siger Formel 1-direktør Stefano Domenicali i pressemeddelelsen.

- Vi vil arbejde tæt sammen med holdet fra Hard Rock Stadium og FIA (Det Internationale Motorsportsforbund) for at sikre, at løbet leverer sensationelt race og samtidig efterlader et positivt og varigt bidrag til befolkningen i lokalsamfundet.

Der er tale om en bybane på 5,41 kilometer, som består af 19 sving og tre langsider. Tophastigheden på banen er estimeret til 320 kilometer i timen.

Der vides endnu ikke, hvor i kalenderen Miami kommer til at ligge.

USA har været en del af Formel 1-kalenderen siden begyndelsen i 1950.

/ritzau/