Lionel Messi er udeblevet fra sæsonens første træning i FC Barcelona.

Det oplyser unavngivne kilder fra den catalanske klub til nyhedsbureauet AFP.

Træningen - der var Ronald Koemans første som Barcelona-træner - gik i gang mandag klokken 17.30, og på forhånd var der blevet spekuleret i, at Messi ville blive væk for at markere sin utilfredshed med klubbens ledelse.

Og sådan endte det altså også med at blive.

Søndag dukkede Messi heller ikke op til holdets obligatoriske coronatest, og dermed er superstjernen i fuld gang med at lægge pres på FC Barcelona for at tvinge et klubskifte igennem.

Som de fleste formentlig har opdaget, så anmodede Messi i sidste uge officielt om at skifte til en anden klub efter mere end halvandet årti i Barcelona.

Men parterne er mildest talt uenige om, hvordan argentineren kan forlade klubben.

Messi mener, at han stadig har ret til at aktivere en særlig klausul. Den lyder på, at Messi inden 10. juni i år kunne anmode om et klubskifte og derefter kunne få lov til at skifte til en anden klub gratis.

På grund af udbruddet af coronavirus er hele sæsonen blevet skubbet, og derfor burde fristen i juni også være skubbet, mener Messis lejr.

Det mener Barcelona dog ikke. Den catalanske klub forlanger derfor, at en potentiel køber betaler Messis frikøbsklausul.

Ifølge flere spanske og internationale medier og nyhedsbureauer lyder den på 700 millioner euro, hvilket svarer til 5,2 milliarder danske kroner.