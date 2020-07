Kevin Magnussen lå i den tunge ende i tredje træning, som blev domineret af Valtteri Bottas og Lewis Hamilton.

Heller ikke før sæsonens tredje Formel 1-løb er der noget, der tyder på, at Mercedes kan trues i kampen om grandprixsejren.

Lørdag var Valtteri Bottas og Lewis Hamilton de to hurtigste, da kørerne trænede for tredje og sidste gang inden kvalifikationen på Hungaroring i Ungarn.

Anderledes skidt ser det ud for Kevin Magnussen, som jagter sæsonens første point til VM-regnskabet.

Den danske Haas-kører kørte 14 omgange, og hans tid på 1 minut og 17,086 sekunder var 16.-bedst blandt de 20 kørere.

Det var lidt langsommere end Romain Grosjean, som i tiden 1 minut og 16,866 sekunder sluttede som nummer 15 i tredje træning.

I første træning fredag kørte Magnussen hurtigere end Grosjean, mens anden træning blev spoleret af regn.

Haas haltede efter i sæsonens to første grandprixer, der blev kørt på Red Bull Ring i Østrig. Magnussen har dog ytret optimisme om mulighederne for at hente de første point i Ungarn, fordi banen med 14 sving ikke kræver den samme fart på langsiderne som i Østrig.

Ferrari-motoren, som Haas kører med, har manglet kraft, og det har også vist sig hos Ferrari-mandskabet og Alfa Romeo, der ligeledes benytter en Ferrari-motor.

Kvalifikationen til sæsonens tredje grandprix køres klokken 15, mens der søndag køres om point på banen lidt uden for Budapest.

/ritzau/