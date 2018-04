Mercedes-bossen Toto Wolff er stadig ikke kommet sig over søndagens Formel 1-grandprix, som Ferraris Sebastian Vettel vandt.

Wolff troede, at sejren var hjemme, da holdet valgte en anden dækstrategi end Ferraris førende tyske kører.

Vettel skiftede efter 18 omgange til dæktypen soft i sit første pitstop, som skulle have været det første af to, men endte med at blive det eneste.

Mercedes-køreren Valtteri Bottas blev beordret i pit tre omgange senere og fik påsat medium dæk, der skulle være i stand til at holde længere end Vettels.

Men Ferrari valgte at satse og droppede det planlagte andet pitstop, hvilket betød, at Vettels bløde dæk skulle gennemføre 39 omgange og derfor blev mere og mere slidte.

»Jeg troede allerede, vi havde vundet løbet, da vi kom ud på medium lige efter Sebastian, som havde et forspring, vi var i stand til at hente. Vi vidste, at Ferrari enten skulle stoppe igen eller ville slide dækkene meget, hvis vi pressede på,« siger Wolff ifølge autosport.com.

»Jeg gav det i momentet 90 procents chance, at vi ville vinde, og så tabte vi,« siger Wolff om tankerne ved Bottas' pitstop efter 21 omgange.

36 omgange senere vandt Vettel med et forspring på blot 0,7 sekunder ned til Bottas. Det var det mindste forspring af en vinder i Bahrain-løbets historie.

Vettel erkendte efter sejren, at han troede, at det hele var tabt, da Mercedes gik efter en anden dækstrategi.

»Da de valgte medium dæk, troede jeg, at jeg var skakmat, fordi vi var nødt til at stoppe igen. Det var den originale plan, men vi ombestemte os og forsøgte at få dækkene til at holde,« siger Vettel ifølge formula1.com.

Vettel har nu vundet sæsonens to første Formel 1-grandprixer. Der resterer 19 løb. På søndag gælder det Formel 1-løbet i Kina.

/ritzau/