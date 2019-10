Toto Wolff fremhævede afdøde Niki Laudas betydning, da Mercedes snuppede sjette konstruktørtriumf i træk.

Mercedes-køreren Valtteri Bottas vandt søndag morgen dansk tid sæsonens 17. grandprix, mens teamkammeraten Lewis Hamilton sluttede på tredjepladsen på Suzuka-banen i Japan.

Resultatet betød samtidig, at Mercedes er sikker på at vinde verdensmesterskabet for konstruktører for sjette år i træk.

Mercedes-bossen Toto Wolff var hurtigt til at dedikere sejren til Formel 1-legenden Niki Lauda, der døde i maj.

Lauda, der vandt verdensmesterskabet i 1975, 1977 og 1984, var fra 2012 og frem bestyrelsesformand for og medejer af det tyske Mercedes-hold.

- Vi ønsker at dedikere sejren til Niki, fordi han har været så vigtig en del fra begyndelsen af denne rejse. Hans store tilstedeværelse med en blanding af pres og støtte var altid vigtig, siger Toto Wolff.

- Han var en meget særlig person, og jeg savner og tænker på ham hver dag. Når vi snakker om ham i teamet, er det helt surrealistisk, at han ikke er her længere.

I VM-stillingen for konstruktører har Mercedes nu 612 point, mens Ferrari følger efter med 435.

I den individuelle konkurrence er Mercedes også sikker på at vinde for sjette år i træk.

Lewis Hamilton ligger nummer et med 338 point og kan kun trues af teamkammerat Valtteri Bottas, der har 274. Ferraris Charles Leclerc har 223 point på tredjepladsen.

- Da vi indledte rejsen for seks-syv år siden, ønskede vi at vinde løb mere regelmæssigt og derefter kæmpe med om mesterskaber. Nu står vi med det sjette mesterskab på stribe, siger Toto Wolff.

- Jeg glæder mig for alle, der er involveret. Der er meget hård arbejde i kulisserne og mange smertefulde øjeblikke også, men holdet er altid i stand til at samle sig selv op.

Det næste grandprix, som er sæsonens fjerdesidste, køres i Mexico City 27. oktober.

