Tour de Frances startområde var ryddet for mennesker, da rytterne blev sendt afsted på 1. etape.

Den gigantiske scene er den samme. Den højtråbende speaker råber rytternes navne med samme iver og tykke franske udtale, som han plejer.

Men derudover er der intet normalt ved Tour de Frances "grand depart" anno 2020.

Centrum af Nice er stærkt præget af de forholdsregler, de franske myndigheder og løbsarrangørerne har sat i værk for at undgå, at Touren sætter gang i et rullende coronatog gennem det franske landskab.

Før lørdagens 1. etape blev rytterne som altid præsenteret fra den store scene, der normalt er centrum for festlighederne omkring det traditionsrige cykelløb.

Når rytternes navne blev råbt op, hilste de, som det sig hør og bør med en løftet arm.

Men i stedet for jubel og klapsalver blev de mødt af larmende tavshed og udsigt til en fuldstændig mennesketom Place Masséna i centrum af den sydfranske badeby.

Pladsen var totalt afspærret af flere meter høje sorte plader, der forhindrede folk i at kigge indenfor.

På den måde lykkedes det arrangørerne at undgå, at folk stimlede sammen ved hegnet for at få et glimt af cykelstjernerne, inden de skulle ud på den første af 21 Tour de France-etaper.

Kun særligt inviterede, officials og mediefolk fik lov til at komme ind bag afspærringerne.

Men de fyldte nærmest ingenting på den gigantiske plads, der skulle have været et sydende menneskehav, hvis ikke coronapandemien var kommet på tværs.

Ved holdbusserne, hvor rytterne klæder om og gør sig klar til etapen, var billedet også et helt andet end det sædvanlige virvar af mennesker, der normalt kæmper for at kapre den bedste position til interview, autografer eller selfies.

Ansatte på holdene traskede uforstyrret rundt, og når rytterne kom ud af busserne, kunne de i ro og mag trille ned til præsentation uden at skulle frygte at blive løbet ned af ivrige fans.

1. etape blev sat i gang klokken 14 lørdag eftermiddag. Nu kan arrangører og ryttere blot krydse fingre for, at det lykkes at gennemføre samtlige etaper og nå til Champs-Elysèes som planlagt 20. september.

/ritzau/