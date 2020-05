Torsdag meldte Mette Frederiksen ud, at den professionelle idræt kunne starte op.

Nu er der kommet en mere konkret udmelding om, hvilke sportsgrene det egentlig indebærer.

Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

'Det gælder for de to øverste rækker inden for fodbold mænd, den øverste række inden for fodbold kvinder, den øverste række inden for håndbold mænd, den øverste række inden for håndbold kvinder, den øverste række inden for ishockey mænd og den øverste række inden for badminton, trav- og galopløb på de 9 væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægter fra deres idræt,' fremgår det.

Nyheden om, at visse af landets sportsudøvere kan genoptage deres arbejde, har været et af de helt store samtaleemner under corona-krisen, og branchen er som så mange andre hårdt ramt af den seneste periode, hvor alt har stået stille.

»Jeg er glad for, at den professionelle idræt kan komme på banen igen. Ligaerne har behov for at gennemføre deres turneringer og genoptage træningen, ligesom rigtig mange af os har savnet at kunne følge med i Superligaen. Det kan vi nu, selvom det bliver fra kanten af sofaen,« siger kulturminister Joy Mogensen.



»Det har været vigtigt også at få gang i Kvindeligaen på lige fod med de andre topligaer i Danmark. Det ville være et stort nederlag for hele udviklingen af pigefodbolden og professionalisering af Kvindeligaen, hvis ikke vi kunne kåre en danmarksmester på den rigtige måde.«

Præcis hvornår de forskellige ligaer genoptages er endnu uvist.