Kevin Magnussen sluttede som nummer 15 og dermed næstsidst af de gennemførende racerkørere i Mexico.

Mexico City. Dækkene drillede fra start til slut Kevin Magnussen (Haas) i forbindelse med weekendens Formel 1-grandprix i Mexico.

I søndagens løb sluttede danskeren som nummer 15, efter han havde kørt sig op i en god position omkring en niendeplads før sit første dækskifte.

Men derfra gik det så kun baglæns.

- Jeg er megafrustreret. Det var et kæmpe antiklimaks at få en god start, komme op og ligge godt og tro, at jeg kunne angribe og score nogle point, når jeg fik nye dæk, og så var de nye dæk bare rent tyggegummi, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Han skiftede dæk efter 45 omgange fra supersoft til ultrasoft.

De nye dæk skuffede som nævnt.

- Havde dækkene været nogenlunde normale, kunne vi godt have kørt os tilbage, hvor vi kom fra. Hvis ikke bedre.

- Vi fik én omgang, der var god, og derefter var vi langsommere end på de dæk, vi lige havde kørt over 40 omgange på, konstaterer Magnussen tørt.

- Dækkene virkede bare ikke. Du kunne ikke køre ræs på dem, lyder det.

Også hans teamkollega, Romain Grosjean, havde et sløjt løb og sluttede som nummer 16.

Dermed blev de to Haas-kørere sidst af de gennemførende.

Næste opgave er i Brasilien om 14 dage.

/ritzau/