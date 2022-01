Tom Brady stopper karrieren, efter at Tampa Bay er slået ud af NFL-slutspillet, erfarer flere medier.

Quarterbacken Tom Brady fra Tampa Bay Buccaneers vil inden længe annoncere, at han indstiller sin karriere i NFL.

Det erfarer de amerikanske sportsmedier ESPN og NFL Network lørdag.

NFL hylder på Twitter desuden legenden med flere tweets om en lang og glorværdig karriere.

Unavngivne kilder fortæller til ESPN, at quarterbacken har truffet beslutningen af helbredsmæssige og familiære årsager.

44-årige Tom Brady er den mest vindende spiller i NFL-historien med syv Super Bowl-titler fordelt på 22 sæsoner.

Ud over de mange titler er Brady indehaver af en lang række rekorder i NFL.

Quarterbacken har spillet størstedelen af sin karriere i New England Patriots, men han skiftede for to år siden til Tampa Bay Buccaneers og førte straks holdet fra Florida til NFL-titlen.

Tampa Bay Buccaneers blev i sidste weekend slået ud af slutspillet efter et nederlag på 27-30 til Los Angeles Rams.

Tom Brady har endnu ikke selv reageret på historierne. Tampa Bay har heller ikke skrevet nyheden om stjernens stop.