Den tidligere rugbyspiller Federico Aramburu har mistet livet under tragiske omstændigheder i Paris.

Natten mellem fredag og lørdag blev han involveret i et skuddrama, der fik fatale konsekvenser for ham.

Det skriver en række franske medier, herunder L'Équipe, det franske nyhedsbureau AFP og Sud Ouest.

Argentinske Federico Aramburu blev kun 42 år.

Manden med 22 landskampe for Argentina var i byen med vennen og kollegaen Shaun Hegarty, der selv er tidligere rugbyspiller.

Byturen fandt sted i det sjette arrondissement i Paris i det såkaldte Mabillon-område i byens latinerkvarter. Ikke normalt et område, man forbinder med skuddramaer.

I løbet af aftenen opstod et skænderi mellem fire mennesker, herunder den tidligere rugbyspiller og den pågældende ven på baren 'Le Mabillon'.

De to venner kom op at toppes med to mennesker fra et nabobord, inden de fire blev skilt ad af dørmændene, der var til stede.

Men skænderiet var ikke slut. Langtfra.

Herfra gik Aramburu og Hegarty til et nærliggende hotel, hvor Aramburu boede for at bede om is og dulme de slag, de havde fået.

Men her kørte de to mænd – flankeret af en tredje, skriver Sud Ouest – tilbage op mod dem og affyrede skud fra en grøn Jeep.

Skuddene ramte Aramburu og dræbte ham. Angiveligt omkring klokken 06.15 lørdag morgen.

I skrivende stund er de formodede gerningsmænd fortsat på fri fod.

Aramburu var i Paris af personlige årsager, skriver L'Équipe, inden han planmæssigt skulle rejse tilbage til Argentina på mandag.

Han har spillet en stor del af sin karriere i Frankrig, hvor han spillede for klubber som Biarritz, Perpignan og Dax.