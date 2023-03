Lyt til artiklen

Den 30-årige skistjerne Sofia Goggia svæver angivelig på en lyserød sky.

For hun har ifølge flere italienske medier – herunder Corriere dello Sport – fundet kærligheden.

Og hendes udkårne skulle være den 60-årige tv-vært Massimo Giletti.

Der har længe gået rygter om, at de to skulle have et godt øje til hinanden, men ingen af dem har officielt bekræftet det.

Massimo Giletti har angivelig fundet sammen med skistjernen. Foto: Rocco Spaziani Vis mere Massimo Giletti har angivelig fundet sammen med skistjernen. Foto: Rocco Spaziani

Spekulationerne har dog for alvor taget fart i kølvandet på talkshowet 'Belve', som Massimo Giletti netop har været gæst i.

Her fik han sagt til værten: »Jeg tænkte lige på Sofia Goggia, der en aften lavede en vild parodi på dig.«

Det fik hurtigt værten til at presse ham lidt og spørge, om der er en særlig person i hans liv.

Det bekræftede han, og på det efterfølgende ledende spørgsmål, der gik på, om det er en kvinde, der elsker bjerge, blev der nikket, og Giletti supplerede det med at fortælle om at elske at vinde bjerge.

Parret skulle angivelig have forsøgt at holde deres forhold hemmeligt, men sidste sommer fangede Di Più TV et billede af dem, hvor de gik en tur i Rom.

Sofia Goggia vandt OL-guld i 2018, og ved legene i Beijing i 2022 blev det til sølv.