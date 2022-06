Lyt til artiklen

Den danske veteran blev kørt i slaggeren i en polsk ligamatch og kan nu se frem til en længere pause.

Den tidligere tredobbelte speedwayverdensmester Nicki Pedersen står foran endnu en længere pause fra sporten.

Søndag styrtede danskeren voldsomt, da han blev ramt af Piotr Pawlicki i en ligamatch for sit polske hold GKM Grudziądz. Og bulletinerne fra Polen er dystre.

Ifølge fimspeedway.com melder flere polske medier, at den 45-årige dansker har pådraget sig et brud på hoften.

Hvor lang en pause, der venter ham, vides ikke endnu.

Det var ifølge medierne Pawlicki, som kørte ind i danskeren og sendt begge på hospitalet. Polakken selv slap heller ikke uskadt fra kollisionen.

Han har angiveligt pådraget sig brud på begge skulderblade i styrtet.

Danskeren er da heller ikke bleg for at indrømme, at han lige nu går gennem en tid, der langtfra bare er fryd og gammen.

'Jeg går gennem nogle hårde tider i øjeblikket,' har han skrevet i en story på Instagram, hvor han svarer på en besked fra sin partner Natascha Ohlin.

'Du er den stærkeste, mest cool og kæmpende person, jeg kender. Alt flasker sig, og du kommer tilbage,' skriver hun blandt andet.

'Intet i denne verden kan slå dig ud. Jeg elsker dig af hele mit hjerte.'

Nicki Pedersen er ikke en del af VM-serien længere, men han kører fortsat speedway på liganiveau i Danmark, Sverige og Polen.

Tilbage i 2003 vandt han sit første individuelle verdensmesterskab, og den bedrift gentog han i både 2007 og 2008.

I 2012 blev han nummer to i VM-serien, mens han i 2006, 2014 og 2015 blev nummer tre.

