Sunday Times og ARD har fået tal, som viser mistænkelige blodværdier hos et utal af langrendsløbere.

København. The Sunday Times skriver søndag, at der er grundlag for mistanke om omfattende bloddoping i langrendssporten.

Den britiske avis har i samarbejde med den tyske tv-station ARD fået adgang til en database med mere end 10.000 blodprøver fra omkring 2000 vintersportsudøvere.

Prøverne er taget fra 2001 til 2010.

Konklusionen er, at omkring en ud tre medaljevindere har haft mistænkelige blodværdier.

Blodværdierne fastslår ikke, at de pågældende langrendsløbere har dopet sig, men giver grundlag for en mistanke om snyd.

Flere af de involverede langrendsløbere er stadig aktive.

