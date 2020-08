Det er blot få dage siden, Usain Bolt var til en stor suprisefest med andre store stjerner på gæstelisten.

Og nu skriver beretter en lokal radiostation fra Jamaica, Natonwide90FM, at Usain Bolt er blevet testet positiv for coronavirus.

Den 34-årige jamaicaner skulle have taget en test for flere dage siden. Søndag fik han så angiveligt det positive svar, og han er ifølge radiostationen allerede gået i isolation.

Festen, Usain Bolt var til, var en surprise-fest i anledning af, at han den 21. august fyldte 34 år, og blandt gæsterne var fodboldstjernen Raheem Sterling.

Derudover skulle også sangeren Christopher Martin samt Bayer Leverkusen-spilleren, Leon Bailey, have været med til det store brag, der var arrangeret af Bolts kæreste, Kasi Bennett.

En fest, der fik opmærksomhed på de sociale medier, da der var mange gæster, der på ingen måde holdt afstand, og de bar heller ikke mundbind.

Dette fik også flere lokale medier på Jamaica - hvor 1.413 er bekræftet smittet med coronavirus - til at skrive om festen.

Et videoklip fra feste viser, hvordan en stor gruppe mennesker står og både drikker og danser til musik, og det er tydeligt, mange af dem står tæt.

Usain Bolt's bday party. No social distance, NO masks! pic.twitter.com/ogqUvk1i9r — Verna Reid (@verna_reid) August 23, 2020

Jamaicaneren stoppede sin vilde karriere i 2017, men han fik ikke sat det store punktum, som han håbede på. For Bolt sluttede ved VM i atletik i London, men i stedet for at slutte helt til tops stoppede han karrieren med en fiberskade i låret.

Han nåede dog at sikre sig en bronzemedalje i 100 meter, og Usain Bolt kan i den grad kigge tilbage på mange store triumfer som sprinter.

Han har vundet intet mindre end otte guldmedajler ved OL, ligesom det også er blevet til mange af slagsen ved VM.

Usain Bolt kunne i starten af juli dele endnu en stor triumf. En, der dog fandt sted udenfor atletikbanen. For her viste han sin nyfødte datter, Olympia Lightning Bolt, frem til verden.