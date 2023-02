Lyt til artiklen

»Jeg er dobbelt så meget værd som en 22-årig. Du byttede en Ferrari ud med en Twingo. Du byttede et Rolex ud for et Casio.«

Sådan synger Shakira blandt andet på nummeret ‘Shakira Bzrp Music Sessions 53’ – der et såkaldt diss- track – hvor sangerinden langer ud efter eksmanden, den 35-årige tidligere Barcelona-stjerne Piqué og hans nye unge kæreste, Clara Chia Marti.

Clara Chia Marti var før hun fandt sammen med den tidligere spanske landsholdsspiller ikke en offentlig person og derfor har den seneste tid ramt den nu 23-årige kæreste til Piqué meget hårdt.

Spanske El Periódico skriver, at Clara Chia Marti har været påvirket af opmærksomheden i sådan en grad, at hun blev indlagt på hospitalet med et angstanfald.

Marca skriver, at den unge kvinde var indlagt på en privat klinik i Barcelona, ​​for at blive behandlet for angstanfaldet, som påvirkede hende i en sådan grad, at hun var blevet nødsaget til at blive medicineret.

El Periódico melder dog, at Clara Chia Marti hurtigt blev udskrevet igen, men siden anfaldet har boet hos sine forældre for at komme til lægterne igen.

Efter forholdet mellem Shakira og Piqué brød sammen har en større kamp mellem de to udspillet sig.

Shakira og Gerard Piqué har to børn sammen, Sasha på syv og Milan på ni. Her har de kæmpet om forældremyndigheden over dem, og det gav en ny kontrovers, da Shakira, der vil have børnene med til Miami, blev rasende over at se Milan medvirke i Gerard Piqués liveudsendelse på streamingplatformen Twitch i Spanien.

