Det er den mest sete dokumentar nogensinde på ESPN, og efter det sidste afsnit af 'The Last Dance' er der flere forhold i krise.

Et af de måske vigtigste forhold i de 10 afsnit om Michael Jordan og Chicago Bulls er det mellem hovedpersonen og hans basket-makker Scottie Pippen.

Og det er det forhold, der ifølge David Kaplan fra radiostationen ESPN 1000 i Chicago, er ramlet ind i store problemer efter dokumentaren.

Scottie Pippen er ifølge journalisten 'så vred' og 'mere end rasende' over, hvordan han fremstilles i dokumentaren, som Michael Jordans eget produktionsselskab har været med til at producere.

Michael Jordan roser undervejs i dokumentaren Scottie Pippen for at være hans bedste holdkammerat nogensinde, og Jordan siger også, at han ikke havde vundet sine seks titler uden Pippen ved sin side.

Men undervejs kalder Michael Jordan også Scottie Pippen for selvisk, da Pippen er ramt af en ankelskade, og angiveligt trækker den ud, da han var i en kontraktstrid med Chicago Bulls, der underbetalte ham.

»Pippen følte helt op til de sidste minutter af kamp seks mod Utah Jazz (finalen i den allersidste sæson, red.), at det udelukkende handlede om at 'slå Scottie i hovedet, slå Scottie i hovedet, slå Scottie i hovedet,« siger David Kaplan i sin podcast om dokumentaren.

Dermed kunne noget altså tyde på, at der er knas i forholdet mellem de to stjerner, som holdt sammen hele vejen igennem, da Chicago Bulls hentede seks NBA-titler.

Og det er ikke det eneste forhold, som Michael Jordan kan have skabt problemer i.

Også den tidligere holdkammerat - og siden modstander - Horace Grant har været ude med skarp kritik af Michael Jordan og dokumentaren, som han kalder '90 procent bullshit' for dem, der var med dengang.

Det ændrer dog ikke på, at dokumentaren om Michael Jordan har været ekstremt populær, når den først er rullet over skærmene i USA på ESPN, inden den har kunnet ses på Netflix.

De to sidste afsnit blev her udgivet mandag.