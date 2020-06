Basketball-legenden Kareem Abdul-Jabbars søn blev tirsdag angiveligt anholdt.

Den 28-årige Adam Abdul-Jabbar skulle i forbindelse med et sammenstød med sin nabo have trukket en kniv frem og brugt den som våben.

Det skriver TMZ.

Adam Abdul-Jabbar skulle have stukket sin nabo adskillige gange i en sådan grad, at naboen måtte på hospitalet. Dog ikke med livstruende skader.

Knivstikkeriet fandt sted tirsdag aften i San Clemente, og politiet fik anmeldelsen omkring klokken 22.00.

»Den mistænkte, som er nabo til offeret, blev arresteret uden problemer,« siger en talsperson fra politiet til TMZ.

Han er siden blevet løsladt, men politiet efterforsker stadig sagen, og han er anklaget for 'overfald med et våben der kunne give livsfarlige skader', fremgår det af politiets dokumenter.

Det er ikke lykkedes for det amerikanske medie at få en kommentar fra Adam Abdul-Jabbar, og da mediet forsøgte Kareem Abdul-Jabbar, blev røret smidt på.

Den i dag 73-årige legende stoppede karrieren tilbage i 1989, og han nåede at spille for Milwaukee Bucks og Los Angeles Lakers, ligesom han i maj 1995 blev optaget i 'Basketball Hall of Fame'.