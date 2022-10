Lyt til artiklen

Flere kendte atleter er allerede en del af krigen mellem Rusland og Ukraine.

Men noget tyder nu på, at russiske fodboldspillere snart kan ånde lettet op og - i første omgang - slippe for at blive en del af Vladimir Putins aktive forsøg på at invadere Ukraine.

Det melder det russiske medie RB Sport.

Ifølge mediet skulle et dokument, der ventes offentliggjort i denne uge, bekræfte, at Forsvarsdepartementet og Idrætsdepartementet i Rusland delvist vil fritage topspillere i Rusland fra at blive mobiliseret til hæren i Ukraine.

Det sker, efter myndighederne i Rusland har indsamlet lister med navne på spillere og trænere i den russiske Premier League og andre høje niveauer, som alle beder om fritagelse.

For godt en måned siden annoncerede præsident Vladimir Putin, at han i en delvis mobilisering af landets hær ville sende 300.000 soldater fra reserven til Ukraine.

Og det fik rygterne til at fyge om, at Putin blandt andet ville sende sine toptrænede atleter i krig.

Flere - blandt andet fodboldspilleren Dinijar Biljaletdinov samt trænere og roere i roforbundet - har bekræftet at være blevet indkaldt til hæren.

Sportsministeren i Rusland, Oleg Matytsin, har dog siden fortalt, at det er op til hver enkelt at tage stilling til, om man vil i krig for Rusland - og det er ikke en særlig plan, at atleterne skal sendes i krig.

»Alle har retten til at vælge. Om man er atlet, sporarbejder eller en taxa-chauffør. Hvis man vil stille op og forsvare sit land, så skal man hyldes. Men vi laver ikke grupper af professionelle atleter,« siger sportsministeren.

Han har før åbnet for, at russiske topatleter kunne få visse 'fordele' i mobiliseringen, skriver TASS.