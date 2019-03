Ifølge New York Times bliver den irske MMA-kæmper Conor McGregor undersøgt i en sag om et seksuelt overgreb.

MMA-stjernen Conor McGregor er i de irske myndigheders søgelys i forbindelse med en sag om et seksuelt overgreb.

Det mener den amerikanske avis New York Times at vide.

Ifølge avisen er irske McGregor ikke blevet sigtet i sagen, og det understreges også, at det, at han undersøges, ikke er ensbetydende med, at han er skyldig.

New York Times skriver, at Conor McGregor i januar blev afhørt af irsk politi, efter at en kvinde havde beskyldt ham for seksuelt overgreb i december.

En talsmand for det irske politi vil over for New York Times ikke bekræfte, hvorvidt 30-årige McGregor er mistænkt i sagen.

New York Times' historie kommer dagen efter, at Conor McGregor på det sociale medie Twitter meddelte, at han stopper karrieren som MMA-kæmper.

Mens hverken McGregor eller UFC - organisationen, der har arrangeret de store kampe, ireren har kæmpet i - har kommenteret på sagen, understreger Karen J. Kessler, der er kommunikationsmedarbejder for Conor McGregor, at hans karrierestop og offentliggørelsen af New York Times' historie ikke har noget med hinanden at gøre.

/ritzau/