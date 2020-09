Anklagemyndigheden i den franske by Marseille har igangsat en indledende undersøgelse om mulig doping i dette års Tour de France.

Det oplyser kilder i anklagemyndigheden til det franske nyhedsbureau AFP, der ikke umiddelbart sætter navn på kilderne.

Ifølge AFP har anklagerne indledt undersøgelsen efter fund af "mange sundhedsprodukter, herunder medicinske lægemidler... og frem for alt en metode, der kan anses som doping", lyder det.

En kilde tæt på undersøgelsen fortæller til AFP, at en ransagning mod ryttere fra holdet Arkea-Samsic, som under Touren var anført af Nairo Quintana, har været udført.

Ransagningen fandt ifølge den franske avis Le Journal du Dimanche sted onsdag i sidste uge på Arkea-Samsics hotel nær Meribel, hvor den dags Tour de France-etape var endt.

Arkea-Samsics holdchef, Emmanuel Hubert, har over for avisen L'Equipe bekræftet ransagningen, men ønsker ikke at kommentere yderligere.

Ifølge L'Equipe var ransagningen målrettet netop Nairo Quintanas værelse samt hans bror Dayer Quintana og Winner Anacona. De franske antidopingmyndigheder var angiveligt ikke involveret.

Dette års udskudte Tour de France sluttede søndag i Paris.

/ritzau/