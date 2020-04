Flere Formel 1-hold vil sænke det allerede aftalte budgetloft for 2021 på 1,2 milliarder kroner, skriver BBC.

For at skærpe konkurrencen i Formel 1 bliver der fra 2021 indført et budgetloft i motorsportens kongeklasse.

Fra næste år må de ti hold hver bruge 175 millioner dollar (1,2 milliarder kroner) per sæson, men ifølge BBC er der enighed blandt flere af mandskaberne om at sænke loftet yderligere.

TV-stationen beretter, at flere Formel 1-teams er parat til at indføre en budgetgrænse på 150 millioner dollar (en milliard kroner).

McLaren-chefen Zak Brown presser endda på for at komme yderligere 25 millioner dollar ned, fortæller BBC.

I budgetloftet er der dog opført en række undtagelser, blandt andet omkring lønninger til kørerne, de tre højest betalte chefer på holdene og udgifter til motorerne.

Fredag skulle Formel 1-organisationen ifølge BBC have afholdt et møde med lederne fra de ti hold og Den Internationale Motorsportsunion (FIA) for at drøfte budgetloftet, men mødet er blevet udsat til næste uge.

BBC skriver, at de tre dominerende hold, Mercedes, Ferrari og Red Bull ønsker mere klarhed over, hvordan budgetloftet rammer dem.

Blandt andet kan budgetloftet tvinge de tre hold til at afskedige en række medarbejdere, og for Ferraris vedkommende kan det stride mod italiensk lovgivning.

Ifølge BBC har Ferrari desuden gjort opmærksom på, at holdet udvikler reservedele, som bliver solgt til nogle af Formel 1-feltets mindre teams til priser, der ikke dækker omkostningerne.

Formel 1-sæsonen i 2020 er endnu ikke kommet i gang på grund af den øjeblikkelige coronakrise. Årets første ni grandprixer er enten blevet udskudt eller aflyst.

Årets første grandprix står lige nu til at blive kørt 28. juni i Frankrig.

/ritzau/