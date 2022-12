Lyt til artiklen

9.500 dollar. Svarende til omkring 67.000 kroner. Om måneden.

Det er, hvad Tristan Thompsom skal betale Maralee Nichols i børnebidrag. En aftale, de endelig er blevet enige om. Det skriver TMZ.

Udgifterne går ikke blot til sønnen Theo, der er et år gammel. Det går også til at betale for Nichols' advokater.

Ifølge mediet får hun den fulde forældremyndighed over sønnen, som hun blev gravid med, mens Tristan Thompson stadig var i et forhold med realitystjernen Khloe Kardashian.

Han fik taget en faderskabstest, og da svaret kom, offentliggjorde han det på en Instagram-story, hvori han også undskyldte til sin verdensberømte ekskæreste.

'Du fortjener ikke det her. Du fortjener ikke smerten og den ydmygelse, jeg har forårsaget. Du fortjener ikke, den måde jeg har behandlet dig på gennem årene,' skrev Tristan Thompson, der er blevet taget i at være utro flere gange.

Da lille Theo kom til verden i december sidste år, valgte Maralee Nichols at sagsøge basketspilleren, da han ifølge hende nægtede at betale børnebidrag.

Hun hævdede desuden, at hun var blevet tilbudt 75.000 dollar, svarende til cirka 526.000 kroner, for ikke at røbe noget om den lille baby.

Tristan Thompson er basketballspiller. Foto: Kelley L Cox Vis mere Tristan Thompson er basketballspiller. Foto: Kelley L Cox

Grunden til Tristan Thompson lige nu ikke skal betale mere end de 9.500 dollar er, at han lige nu ikke er på kontrakt med et hold, og beløbet bliver slået fast ud fra netop indtægt.

Efter at have fået svaret på faderskabstesten i starten af 2022, kom det frem, at Khloe Kardashian og Tristan Thompson ventede barn nummer to gennem en rugemor.

De fik i juli en lille søn, hvis navn endnu ikke er blevet offentliggjort.