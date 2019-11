Ifølge B.T.'s oplysninger er en 25-årig røverisigtet mand den skandaleombruste fodboldspiller Bernio Verhagen.

En 25-årig mand er anholdt efter en hændelse i en kiosk i Viborg og sigtet for røveri, meddeler Midt- og Vestjyllands Politi tirsdag aften til B.T.

Avisen erfarer, at denne mand skulle være Bernio Verhagen, som er i centrum i en meget omtalt sag i Viborg FF.

Vagtchef for Midt- og Vestjyllands Politi Lars Even bekræfter over for Ritzau, at en 25-årig mand er anholdt og sigtet for røveri mod en anden kunde i kiosken Tips Pit i Viborg.

Hændelsen skal have fundet omkring klokken 17.20 tirsdag i kiosken, der ligger på Banegårdspladsen.

Politiet vil onsdag morgen vurdere, hvorvidt den 25-årige skal i grundlovsforhør, meddeler Lars Even, som ikke ønsker at oplyse yderligere om hændelsen.

Politiet vil heller ikke oplyse, om den 25-årige er Bernio Verhagen.

Verhagen blev præsenteret som ny spiller i Viborg FF tidligere på måneden.

Men fodboldklubben mener at have indgået en aftale med hollænderen under falske forudsætninger.

Det har siden vist sig, at 25-årige Verhagen ikke har spillet en eneste professionel kamp, og at flere af de klubber, som han hævder at have været til prøvetræning hos, ikke kender ham.

Tidligere tirsdag meddelte klubben, at den har ophævet kontrakten med Bernio Verhagen med øjeblikkelig virkning.

Midt- og Vestjyllands Politi har bekræftet, at Viborg har indgivet en anmeldelse om bedrageri.

Politiet ville dog ikke oplyse, om sagen omhandlede Bernio Verhagen.

/ritzau/