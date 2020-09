MMA-stjernen Conor McGregor er nok en gang havnet i en ubekvem situation.

Han blev anholdt på den franske ø Korsika for at have blottet sig for en kvinde, og nu skriver han på Twitter, at han 'ikke kan fortsætte sådan her'. Det melder engelske Mirror.

Tweetet var et svar til en anden bruger, der linkede til en artikel, hvor BBC angiveligt havde kaldt McGregor for engelsk i stedet for irsk. Brugeren gav BBC ret i den påstand, som en antydning til, at irere ikke længere vil forbindes med ham. Det fik en tydeligt frustreret McGregor til tasterne med følgende svar:

'Du arbejder med selvmordsforebyggelse og gør alligevel grin med mig, i denne svære periode i mit liv. Jeg prøver at være stærk over for mine børn og dem, som støtter mig, så tak for tilsviningen, din hykler.'

'Jeg kan ikke fortsætte sådan her, jeg er ødelagt.'

De tweets blev hurtigt slettet igen af MMA-superstjernen.

McGregor blev anholdt på den franske ø Korsika, hvor han er blevet anmeldt til politiet og mistænkt for angiveligt at have blottet sig og forsøgt et seksuelt overgreb. Han nægter selv, at det skulle være sket, og han blev løsladt igen efter afhøring.

Han er på ferie med sin forlovede, Dee Devlin, hvor de blandt andet har deltaget i et velgørenhedsevent.

McGregor har ikke været i ringen siden januar, hvor han slog Donald 'Cowboy' Cerrone på små 40 sekunder. Han har efterfølgende forklaret, at han ikke længere vil være en del af sporten.