Amerikanske Dustin Poirier var for stor en mundfuld for irske McGregor, da de to mødtes i Abu Dhabi.

Amerikanske Dustin Poirier har tidligt søndag morgen dansk tid besejret den irske UFC-stjerne Conor McGregor via knockout.

Kampen, der blev afviklet i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater, var McGregors første i et år.

Den blev afgjort i anden runde, da Poirier efter to minutter og 32 sekunder slog ireren i gulvet, efter at McGregor ellers havde domineret kampens indledning.

For syv år siden stod de to også overfor hinanden, og dengang var det den irske fighter, der gik ud som vinder.

Foto: Jeff Bottari Vis mere Foto: Jeff Bottari

Nu fik amerikaneren så sin hævn.

Resultatet betyder, at Dustin Poirier nu formentlig får endnu en mulighed for at generobre verdensmesterskabet i letvægt, som han tabte i 2019.

Opdateres...