Mbappé fik slag på låret i PSG-sejr og var i tydelige smerter. Men træner mener ikke, at CL-opgør er i fare.

Den franske stjernespiller Kylian Mbappé udgik lørdag efter et slag på låret i en Paris Saint-Germain-sejr mod Metz.

Mbappé scorede to mål i 3-1-sejren, der sendte PSG tilbage i toppen af den franske Ligue 1. Holdet er to point foran Lille, der har spillet en kamp færre.

Men der var skår i glæden for det franske mesterhold, for i det 87. minut måtte Mbappé gå fra banen med et indbundet lår, som under kampen krævede behandling.

Udskiftningen sår tvivl om Mbappés fysiske forfatning frem mod onsdagens Champions League-semifinale mod Manchester City.

- Vi håber ikke, at det er særligt alvorligt, siger PSG-træner Mauricio Pochettino efter kampen.

- Kylian var rolig, da han blev udskiftet, men selv et helt almindeligt slag er ganske smertefuldt.

Pochettino mener ikke umiddelbart, at Mbappé skulle være i fare for at misse onsdagens kamp.

PSG og Mbappé skulle blot bruge fire minutter på at bringe sig foran, men i starten af anden halvleg fik Metz stik imod spil og chancer bragt sig på 1-1.

I det 58. minut var Mbappé igen på pletten og scorede sit ligamål nummer 25.

Med to minutter tilbage af regulær spilletid gjorde Mauro Icardi det til slutresultatet 3-1 med et frækt chip på et såkaldt Panenka-straffespark opkaldt efter tjekkiske Antonín Panenka.

