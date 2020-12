Roskilde kunne ikke følge op på fredagens sejr i Champions League og tabte med 0-3 i kampe til Saarbrücken.

Efter en god start på Champions League-stævnet i Düsseldorf fredag kom Michael Maze og resten af Roskilde Bordtennis-mandskabet ned på jorden igen lørdag.

Her kunne de i deres anden kamp i turneringen ikke stille meget op mod tyske Saarbrücken, som endte med at slå danskerne med 3-0 i kampe.

Dermed er Roskilde noteret for en sejr og et nederlag efter de to første gruppekampe. Søndag venter sidste runde i gruppespillet.

Roskilde ligger på tredjepladsen i gruppe C, et point efter netop Saarbrücken, som ligger øverst. Franske Pontoise-Cergy ligger nummer to i gruppen med samme antal point som danskerne, men med en bedre score.

De to bedste fra hver gruppe går videre til kvartfinalerne, der spilles tirsdag.

I lørdagens første kamp tabte Jens Lundquist med 1-3 i sæt til Saarbrückens kinesiske spiller, Kun Shang.

Det endte efterfølgende med et nederlag på samme sætcifre til Michael Maze, der mødte tyske Patrick Franziska.

Allan Bentsen skulle i tredje kamp forsøge at holde Roskilde inde i opgøret, men måtte altså også give fortabt. Darko Jorgic slog Bentsen med 3-0 i sæt.

Roskilde møder søndag det østrigske hold SPG Walter Wels, som på grund af coronasmitte i den sædvanlige trup blandt andre stiller op med to 12-årige spillere.

