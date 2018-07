Red Bull-køreren er faldet lidt ned, dagen efter at han gik verbalt amok efter tidligt farvel i Ungarn.

Max Verstappen var stærkt ophidset, da han søndag eftermiddag måtte parkere sin Red Bull-racer i vejkanten tidligt under Formel 1-grandprixet i Ungarn.

Den 20-årige hollænder ytrede over teamradioen nogle gloser, der ikke egner sig til tryk, og det er han tilsyneladende også godt selv klar over dagen derpå.

I hvert fald har Max Verstappen beklaget bandeordene på sin Instagram-profil.

»Når jeg ser tilbage på i går (søndag, red.), er skuffelsen der stadig. Jeg skulle dog ikke have brugt de ord, som jeg gjorde, i et øjebliks ophidselse.«

»Der var store følelser i spil efter en god start på løbet, skriver hollænderen, der lå på femtepladsen, da hans motor brød sammen.«

Max Verstappens vrede var rettet direkte mod Red Bulls motorleverandør, Renault, hvis motorer har været ustabile.

Fra næste sæson har Red Bull indgået et samarbejde med Honda om at levere motorer, men i resten af sæsonen kører teamet altså videre med motorerne fra Renault.

»Der var en årsag til disse frustrationer efter endnu et uventet motorsammenbrud, hvilket er sket for mange gange de seneste par år.«

»Vi kom til Budapest med store forhåbninger, og det var svært at kapere for os, at vi ikke var konkurrencedygtige. Jeg går ind til sommerpausen med det håb, at vi kommer stærkere tilbage,« skriver Max Verstappen.

Efter et komprimeret løbsprogram holder Formel 1 en lille pause, inden næste løb køres 26. august i Belgien.

Max Verstappen har vundet et enkelt grandprix i denne sæson og indtager sjettepladsen i den samlede VM-stilling.

/ritzau/