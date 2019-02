Mathias Boe og Carsten Mogensen skal ikke længere stå på samme side af nettet, men får i stedet nye makkere.

Siden 2004 har Mathias Boe og Carsten Mogensen dannet fast makkerpar i badmintoneliten, og det er blevet til et hav af medaljer.

Derfor har det været en svær beslutning for Boe, at makkerskabet nu skal stoppe til fordel for nye konstellationer.

- Det er en vild rejse, vi har været på, Carsten og jeg. Da vi startede med at spille sammen, tror jeg ikke, at vi realistisk troede, at vi kunne nå dertil, hvor vi er nået.

- Det er klart, at det er med et vist vemod, og det har også været en svær beslutning at skulle træffe, når vi har været nærmest synonyme med herredouble i så mange år og nærmest konstant har præsteret på så højt et niveau.

- Det er noget, vi altid kan tage med os. Vi har et unikt makkerskab, som ikke ret mange andre i verden kan matche, og det er vi stolte af, siger Boe.

Men den seneste tid har resultaterne svigtet for de to, og derfor forsøger de at puste nyt liv i spillet ved at skifte makkere.

Fremover skal Boe danne par med Mads Conrad-Petersen, og Mogensen får Mads Pieler Kolding som ny makker.

35-årige Boe glæder sig til at spille med den fire år yngre Mads Conrad-Petersen, som han har spillet enkelte kampe med ved Thomas Cup sidste år.

- Når Mads spiller bedst, er han en af de absolut bedste spillere i verden. Han har en træningsiver, ligesom jeg selv har, hvor vi gerne vil træne meget og gå forrest og give den fuld smadder, siger Boe.

Han regner med, at de to kan nå langt.

- Vi vil ikke kaste os ud i det her projekt, hvis vi ikke tror på, at vi kan komme til at konkurrere på samme niveau, som vi kunne i de tidligere konstellationer.

- Jeg tror ikke, vi kommer til at vinde alle turneringer, vi stiller op i, men vi har nogle kvaliteter, der gør, at vi godt kan spille med, hvor det er sjovt.

- Det er i hvert fald ambitionen, og så må vi se, om vi også kan gøre det i virkeligheden, siger Boe.

Han skal sammen med sin nye makker spille den første turnering i slutningen af marts.

