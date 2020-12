Du kender måske historien om den norske skisportsstjerne Therese Johaug.

Tilbage i 2016 blev hun testet positiv for en præstationsfremmende middel, som kostede hende en doping-karantæne. Selv forklarede hun, at hun uforvarende havde indtaget det ulovlige stof Clostebol, da hun brugte en salve.

Under alle omstændigheder gav sagen dybe ridser i Johaugs lak. Og den kaster fortsat lange skygger over hendes sportslige præstationer den dag i dag. Og det samme gælder, når det kommer til hendes position uden for sporten.

For Johaug har netop modtaget den norske pris Egebergs Ærespris, der gives til norske atleter, der udmærker sig i mere end én sportsgren. Det har medført stor kritik, at netop hun med sin fortid kan modtage prisen.

I begrundelsen skriver komitéen bag prisen, at man har lagt vægt på, at hun ifølge CAS (sportens voldgiftsret, red.) ikke er blevet dømt for at forsøge at fremme sin præstation, men at hun er blevet dømt for at være uagtsom.

Det er blandt andet den norske verdensmester i orientering, Olav Lundanes, der har været ude med skarp kritik. Han mener, prisen har mistet al betydning.

Og selv er hun helt ligeglad med kritiikken, siger hun til norske NRK.

»Nej, jeg er ligeglad for at være ærlig. Det preller af på mig. Jeg har læst så meget lort om mig selv gennem det hele. Jeg ved, hvilke værdier jeg står får,« siger hun og fortsætter om kriikken:

»Den er hård, ja. Jeg vil ikke lægge skjul på det. Men som jeg har sagt før, så har de ret til deres holdning,« lyder det fra Johaug.

32-årige Johaug er foruden et hav af langrendstitler, der tæller OL- og VM-guld, også en habil atletikudøver.