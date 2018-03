Den franske skiskytte udbyggede torsdag sin føring i World Cup-stillingen med en sejr i Tyumen.

Tyumen. Martin Fourcade kom torsdag et skridt tættere på at vinde den samlede World Cup i skiskydning for syvende år i træk.

Det franske fænomen var hurtigst, da årets sidste sprintafdeling i World Cuppen blev afviklet i Tyumen i Rusland.

29-årige Martin Fourcade var fejlfri i både den liggende og stående skydning, og i mål var han 32,2 sekunder hurtigere end landsmanden Simon Desthieux.

Med sejren nåede Martin Fourcade op på 1056 point i den samlede World Cup-stilling.

Norske Johannes Thingnes Bø er nummer to med 974 point. Han måtte torsdag nøjes med en 14.-plads.

Der resterer to afdelinger i den samlede World Cup, som også bliver kørt i Tyumen fredag og lørdag.

Martin Fourcade kan blive den første i historien, der vinder World Cuppen syv gange.

Franskmanden deler lige nu rekorden med den norske legende Ole Einar Bjørndalen.

/ritzau/