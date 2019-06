Det tog Mark O. Madsen fire minutter at vinde over bokseren Patrick Nielsen, der havde sin debutkamp i MMA.

Den professionelle MMA-kæmper og tidligere OL-sølvvinder i brydning Mark O. Madsen vinder over bokseren Patrick Nielsen, der havde sin debutkamp i MMA i KB Hallen lørdag aften.

Kampen, der skulle vare tre gange fem minutter, blev allerede afgjort efter fire minutter, da Mark O. Madsen fik lagt den 28-årige bokser ned og sugede al energien ud af ham i første runde.

34-årige Mark O. Madsen har nu vundet otte ud af otte kampe, siden han i januar sidste år genoptog karrieren som professionel MMA-kæmper.

Kampen mellem de to foregik i KB Hallen til et MMA-stævne, der kaldes "The Olympian Fight Night" med i alt 12 kampe på programmet.

Mark O. Madsen drømmer om at blive en del af den største liga, Ultimate Fighting Championship (UFC), der til september bliver afholdt i Danmark.

Patrick Nielsen skabte fredag drama, da han sammen med Mark O. Madsen skulle vejes forud for MMA-kampen mellem de to lørdag aften.

Først dukkede bokseren ikke op til det aftalte tidspunkt for indvejningen, og da han endelig kom, vejede han 400 gram over de tilladte 75,5 kilo.

Ifølge B.T. og Ekstra Bladet skal Patrick Nielsen dermed betale en bøde på 200.000 kroner, som bliver trukket fra hans kamphonorar. Han skulle angiveligt få en million kroner for at stille op til kampen.

Mark O. Madsen klarede ved sin indvejning grænsen, da vægten viste 75,3 kilo.

/ritzau/