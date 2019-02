Den danske MMA-stjerne Mark O. Madsen er lykkelig over, at han op til karrierens vigtigste fight - kampen mod franske Thibaud Lancier i K.B. Hallen - har fået mulighed for træne hjemme i Nykøbing Falster.

Tidligere har den den olympiske sølvvinder i brydning måtte pendle rundt i hele Danmark for at kunne forberede sig i optimale træningsfaciliteter. Men det er slut nu.

»I dag har jeg kunnet annoncere, at jeg har fået mulighed for at træne lokalt. Vi har fået nogle fantastiske lokaler - og så vidt jeg ved, er det det eneste sted i Danmark med et MMA-bur med de officielle UFC-mål.«

»Så jeg har et MMA-bur stående, der er fuldstændigt identisk med det bur, jeg skal kæmpe i den 9. marts. Og et bur, jeg forhåbentligt - syv-ni-tretten - også kommer til at kæmpe i UFC i fremtiden,« fortæller den bomstærke kæmper til B.T.

Mark O. Madsen vinder sin kamp mod den tidligere svenske MMA-mester Matthias Freyschuss under MMA Galla i Nykøbing Falster Hallen, lørdag den 13. januar 2018.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mark O. Madsen vinder sin kamp mod den tidligere svenske MMA-mester Matthias Freyschuss under MMA Galla i Nykøbing Falster Hallen, lørdag den 13. januar 2018.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018) Foto: Mads Claus Rasmussen

Og det er ikke mindst Mark O. Madsens familie, der mærker gevinsten ved at have et træningslokale tæt på hjemmet.

»Jeg er familiefar. Jeg har en pige på tre år og en dreng på syv. Og det med at pendle rundt i landet fire til fem dage om ugen har taget hårdt - både på min egen konto, men også på familiekontoen.«

»Så jeg er virkelig glad for, at jeg har fået denne mulighed for at træne lokalt og dermed slipper for at overnatte ude flere dage om ugen.«

Deruover forudser Mark O. Madsen, at de nye træningsfaciliteter kommer til at forbedre hans sportslige præstationer.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Muligheden for at træne lokalt har indtil videre gjort, at jeg langt bedre har kunnet styre min restitution og min kost. Udfordringen bliver at få nogle sparringspartnere herned. Jeg har været i kontakt med både en amerikaner og en nordmand. Og en polsk kæmper,« siger han og tilføjer:

»Men jeg synes alt i alt, at forberedelserne er gået rigtig godt. Og jeg er ret begejstret for at slippe for at køre landet tyndt for at træne. For det har ikke været bæredygtigt for mig selv og specielt heller ikke for min familie.«