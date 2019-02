Det er hans korte men eksplosive MMA-karrieres største udfordring, når den danske olympiske sølvvinder i brydning, Mark O. Madsen, den 9. marts går ind i buret sammen med den hidsige franskmand Thibaud ‘Never die’ Larchet.

Det bliver den 34-årige danskers syvende og absolut vigtigste MMA-kamp til dato.

»Han har blandt andre slået min forrige modstander, Alexandre Bordin. Så det bliver en spændende modstander, og det er bestemt et skridt op i forhold til, hvad jeg har mødt tidligere. Han er højt rangeret på de anerkendte MMA-sites - og én af de bedste i Europa,« fortæller Mark O. Madsen:

»Og ud fra, hvad vi har kunnet se, er han en stærk 'stående' kæmper med en god cardio. Og så kan jeg jo se på de udtalelser, han er kommet med, at han har selvtilliden i orden. Han siger, at han kommer til København for at sætte mig på plads. Så det bliver jo en spændende kamp.«

Og kampen mod franskmanden bliver decideret karrieredefinerende for Mark O. Madsen. Han får nemlig mulighed for at blive set af millioner af MMA-fans, og en sejr kan åbne nye døre for den tidligere topbryder.

»Det bliver en helt afgørende kamp for mig. Både i forhold til det kortsigtede - men i den grad også i forhold til det langsigtede. Det bliver en kamp, hvor jeg SKAL præstere. Længere er den egentlig ikke. Det bliver mit første møde med den internationale MMA-scene, Cage Warriors. Cage Warriors har indgået aftaler verden over med store tv-udbydere. Det bliver sendt ud til over 150 millioner hjem verden over. Så i forhold til, hvor jeg gerne vil hen med min MMA-karriere, er det her en fantastisk platform at præsentere sig selv på,« fortæller Mark O. Madsen og fortsætter:

»Cage Warriors er egentlig et ret ukendt fænomen i Danmark, hvor de fleste kender UFC, som jo er verdenskendt. Men Cage Warriors er førende i MMA-promotion i Europa. Og de har lige indgået en aftale med UFC, der betyder, at alle UFC-fans får mulighed og rettighed til at se Cage Warriors' kampe - heriblandt stævnet i København den 9. marts.«

»Så for alle os danskere, der skal kæmpe inde i K.B. Hallen, er det en kæmpe mulighed. Der sidder nogle vigtige mennesker og kigger på. Det bliver så vanvittigt spændende et stævne.«

Og ordet om det store stævne i genopstandne K.B. Hallen har spredt sig som en løbsk steppebrand blandt danske MMA-fans. Med fem uger til kampstart er der blot 200 billetter tilbage - og alt tyder på, at der snart klaskes et 'udsolgt'-skilt på arrangementet.

»Det er uden fortilfælde for dansk MMA, og allerede nu er vi sikre på at slå tilskuerrekorden. Det bliver det største MMA-stævne nogensinde på dansk jord,« fortæller Mark O. Madsen, der kan garantere, at tilskuerne går hjem en stor oplevelse rigere.

»Jeg har været i det her i 10 måneder, hvor jeg virkelig er gået all in. Men det er lige før, jeg hellere vil sidde på lægterne, for det bliver et vildt stævne.«

Nu har den populære bryder så fem uger til at gøre sig klar til at tage det næste skridt i en karriere, der konstant har opholdt sig i overhalingsbanen.

»Jeg har været i gang i 10 måneder, og vi har taget kvantespring i den periode. Og nu møder jeg pludselig en fyr, der er ranket som nummer 13 ud af 664 kæmpere i denne division. Så jeg har virkelig formået at løfte mit game. Han bliver ubestridt den bedste modstander, jeg har mødt, og det er en kamp, som Cage Warriors rigtig gerne vil se.«

»Og jeg er udmærket klar over, at der er en risiko for, at jeg har fået sat overlæggeren for højt. Men jeg kommer til at gøre mit bedste og ypperste hver eneste dag for at være den bedste version af mig selv, når jeg står derinde i buret,« slutter den danske kæmper med ambtionerne om at erobre MMA-tronen.