Mark O. Madsen er fortsat ubesejret i MMA-sammenhæng. Lørdag slog han Matthew Bonner i Frederikshavn.

Den tidligere olympiske medaljevinder i brydning Mark O. Madsen fortsætter sin sejrsstime i kampsporten MMA, der står for Mixed Martial Arts.

Lørdag aften vandt danskeren over englænderen Matthew Bonner ved et Cage Warriors-stævne i Frederikshavn. Kampen gik tiden ud, og alle dommere udpegede Mark O. Madsen som vinder.

Det er danskerens sjette sejr i ligeså mange forsøg i MMA.

- Det var en god kamp, og det var en hård kamp. Han var virkelig stærk, så det er en kamp, jeg virkelig kan lære noget af. Men som det er, når jeg kæmper, så falder marginalerne ud på min side

- Han var god til at bruge sin rækkevidde, og når jeg fik ham ned, var han god til at forsvare sig, siger Mark O. Madsen.

Inden dysten var danskeren tydeligt irriteret over englænderens manglende vilje til at komme ned i vægt, så kampen kunne foregå på lige vilkår.

- Han vejede 87-90 kilo vil jeg tro, og jeg ligger i starten af 80'erne, og det kunne man virkelig mærke.

- Det var svinestreg ud over alle grænser, at han ikke ville længere ned i vægt, for lægerne sagde, at han uden problemer sagtens kunne have tabt sig mere.

- Men han truede med at trække sig, og så ville stævnet være uden sit main event (hovedkamp, red.). Det var jo lidt pistolpolitik, for vi var jo i en situation, hvor vi ikke rigtig kunne gøre andet end at kæmpe, siger Mark O. Madsen.

Mark O. Madsen brugte tydeligt sine frustrationer til at overtage styringen fra kampens begyndelse, og danskeren forblev ovenpå i hele første omgang.

Den danske forhåndsfavorit bevarede overtaget i anden og tredje omgang, men kunne ikke få stoppet kampen før tid.

Med blod i hovedet blev Mark O. Madsen udråbt som vinder af alle kampens dommere.

Danskeren går efter at komme til USA og dyste i Ultimate Fighting Championship (UFC), hvor der er store penge på spil.

/ritzau/