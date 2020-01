Viva Las Vegas.

Den danske MMA-kæmpe og tidligere OL-medaljevinder i brydning, Mark O. Madsen, skal kæmpe sin næste kamp i den amerikanske storby Las Vegas.

Det afslørede Mark O. Madsen selv på Instagram lørdag aften, hvor han annoncerer, at han skal kæmpe ved UFC 248 i T-Mobile Arena.

35-årige Mark O. Madsen skal møde den otte år yngre amerikaner Austin Hubbard i letvægtsklassen.

IT IS TIME!! Official! Mark THE OLYMPIAN Madsen is back to face Austin Hubb155 at #UFC248!

Kampen bliver med en del mere bevågenhed internationalt, end Mark O. Madsen fik ved sin UFC-debut i København i efteråret.

Da var det ved et UFC Fight Night-stævne, men de nummererede stævner, som eksempelvis UFC 248, kategoriseres som de helt største stævner i sporten, forklarer Mark O. Madsen til TV2 Sport. Han får en stor drøm opfyldt med kampen i Las Vegas.

»For næsten præcis to år siden stod jeg i Nykøbing Falster og snakkede med nogle sponsorer efter mit comeback. Jeg jokede med, at målet var en kamp i UFC i Las Vegas. Nu er det virkelighed. Den tanke er helt vild. Jeg får gåsehud lige nu,« siger han til TV2 Sport.

Kampen bliver Mark O. Madsens første MMA-kamp uden for Danmark, og det bliver således til et stort pay per view-stævne i USA.

Mark O. Madsen kæmper mod Thibaud Larchet under MMA-stævnet 'Cage Warriors' i K.B. Hallen på Frederiksberg, lørdag den 9. marts 2019.

Mark O. Madsen slog i sin UFC-debut i København i september italienske Danilo Belluardo på bare et minut og 12 sekunder.

Ved samme samme stævne gjorde Nicolas Dalby comeback i UFC med en sejr over brasilianske Alex Oliveira.

Nicolas Dalby fik kort før jul også sin næste UFC-kamp på plads. Han kæmper i London den 21. marts mod 32-årige Danny Roberts.

Allerede på lørdag er der også et længe ventet comeback til den store UFC-stjerne Conor McGregor, der kæmper i UFC-regi for første gang siden nederlaget til russiske Khabib Murmagomedov den 6. oktober 2018. Han møder amerikanske Donald 'Cowboy' Cerrone.