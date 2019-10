Nej tak.

Sådan har Mark O. Madsen svaret på et tilbud på en ny UFC-kamp efter sin succesrige debut for godt halvanden uge siden.

»Det er for tæt på. Det er i forhold til vægten. Efter min debut havde jeg lige brug for at slappe lidt af i forhold til kosten. Lige nu har jeg fået en rigtig god morgenmad, og det må det også være plads til,« siger Mark O. Madsen til TV 2 Sport.

Tilbuddet om en kamp lå ved et UFC-stævne i Singapore 26. oktober.

Mark O. Madsen fejrer sin sejr over Danilo Belluardo i København. Foto: Claus Bech Vis mere Mark O. Madsen fejrer sin sejr over Danilo Belluardo i København. Foto: Claus Bech

Det ville altså være mindre end en måned efter, at Mark O. Madsen debuterede i UFC-regi forrige lørdag, hvor han i en brølende Royal Arena i København vandt over Danilo Belluardo på bare lidt over et minut.

Det var samtidig første gang i mange, mange år, at den tidligere bryder pressede sin vægt ned til under 70 kilo.

Og det er derfor han altså lige skal have tid til at komme sig.

»Der ligger meget i at planlægge en kamp. Jeg skal kunne nå at komme ned i vægt. Det kræver en nøje tilrettelæggelse sammen med min diætist,« siger Mark O. Madsen til TV 2 Sport, der dog kalder det 'en ekstrem anerkendelse' allerede at få et tilbud om en ny kamp.

Han håber på, at han kan komme i den ottekantede ring allerede igen i år hos UFC.

Den tidligere OL-medaljevinder befinder sig i øjeblikket i USA, hvor tiden blandt andet har budt på et møde med bokselegenden Mike Tyson. Se billedet her

Han ville ikke selv spå om, hvad den næste UFC-udfordring kommer til at byde på. Men han begyndte at forberede sig allerede, da debutkampen var slut.

»Nej, Men fremtiden begynder i morgen. Og jeg skal hurtigt tilbage til træningsrummet. Der er meget, der skal udvikles. Jeg skal arbejde min røv i laser,« lød det fra Mark O. Madsen til B.T. efter kampen i Royal Arena.