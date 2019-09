Den danske stjerne Mark O. Madsen fik en eventyrlig i MMA-sportens superliga, UFC.

På under et to minutter havde han gjort det af med sin italienske modstander, Danilo Belluardo - på hjemmebane i en kogende Royal Arena.

Og den danske fighter gav meget af æren for sejren til de 12.000 tilskuere i arenaen i Ørestaden.

»Det er svært at sætte ord på. Det havde jeg ikke prøvet før. Jeg har stået på scener ved EM, VM og OL. Men jeg har aldrig prøvet sådan en oplevelse, som den jeg fik her i Royal Arena,« sagde den tidligere olympiske sølvvinder i brydning.

»Det vil jeg aldrig glemme. Jeg følte mig uovervindelig.«

Han var selv ret overrasket over, at kampen blev afgjort på så kort tid.

»Ja, jeg troede, det ville blive en længere kamp. Så jeg prøvede at spare lidt på kræfterne, da jeg fik fat i ham første gang.«

»Havde jeg vidst, at kampen blot ville tage et minut og 12 sekunder, så havde jeg nok kastet lidt med ham,« lød det med et smil.

Mark O. Madsens søn så for første gang sin far kæmpe i den ottekantede ring. Og det betød meget for den 35-årige falstring.

»Ja, min søn var her - og jeg glæder mig meget til at se ham. Jeg har hørt, at han gik helt amok.«

Han ville ikke selv spå om, hvad den næste UFC-udfordring byder på.

»Nej, Men fremtiden begynder i morgen. Og jeg skal hurtigt tilbage til træningsrummet. Der er meget, der skal udvikles. Jeg skal arbejde min røv i laser,« lød det fra den danske stjerne.