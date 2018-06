Den tidligere OL-bryder Mark O. Madsen vinder sin fjerde kamp i kampsportsgrenen MMA på hurtig knockout.

Brøndby. Den tidligere mesterbryder Mark O. Madsen gjorde kort proces i sin fjerde kamp som professionel i kamsportsgrenen Mixed Martial Arts (MMA).

Allerede i første omgang knockoutede han sin modstander, englænderen Dez Parker, ved et stævne lørdag aften i Brøndby Hallen, fremgår det af TV3's hjemmeside.

Det var danskerens fjerde sejr i sin nye sportsgren.

Mark O. Madsen, der ved OL i 2016 vandt sølv i brydning, har i en alder af snart 34 år valgt at prøve sig selv af i MMA.

Håbet er at få en kamp på øverste niveau, og det vil sige i regi af UFC (Ultimate Fighting Championship, red.).

- Jeg drømmer om UFC, og jeg drømmer ultimativt om en megakamp i UFC, sagde Mark O. Madsen inden lørdagens kamp.

Skal man helt til tops i MMA, kræver det kendskab til andre stilarter inden for kampsport som for eksempel boksning, karate og judo.

Men det har Mark O. Madsen mod på at træne sig op i, selv om han ikke er helt ung længere.

- Nu var jeg så heldig at se den her fantastiske film Den bedste mand om bokseren Jørgen "Gamle" Hansen. Han blev europamester, da han var 39 år. Så jeg tænker, at selv om jeg er 33 år, så er der en del gode år tilbage i bagagen, sagde Mark O. Madsen til TV2 Sport, inden han gik i ringen lørdag.

/ritzau/