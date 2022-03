Hvis Mark O. Madsen helst vil undgå at tænke tilbage på 2021, så forstår man ham godt.

Det var nemlig et rædselsfuldt år for den danske MMA-stjerne og resten af familien, hvis han selv skal sige det.

»Det var brutalt. Normalt slås jeg for føden, når jeg træder op i buret, men det her var langt hårdere. Jeg blev udfordret mentalt, som jeg aldrig er blevet før,« siger den 37-årige dansker fra sit hotelværelse i Jacksonville, Florida, da B.T. fanger ham på telefonen.

Her skal han om ni dage igen op i det ottekantede UFC-bur, hvor amerikaneren Vinc Pichel venter.

37-årige Mark O. Madsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 37-årige Mark O. Madsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Forud for sit comeback på verdens største kampsportsscene i USA, har han dog måttet gennemgå et decideret mareridt på privatfronten.

Et hus hjemme i Danmark, der blev ramt af vandskade samt invaderet af rotter, og en hustru, der i slutningen af 2020 fik konstateret sclerose, gjorde det forgange år til en kæmpe udfordring for den danske stjerne.

»At stå med et hus, der skulle fuldstændig renoveres, og en hustru, der virkelig har været mærket af sygdommen … altså, det var dejligt at træde ind i 2022,« forklarer han.

I mere end 12 måneder rendte Mark O. Madsen rundt i uvished, mens husmareridtet stod på, og han samtidig skulle være der for sin familie, når hustruen, Maria, havde én af sine dårlige dage.

»Vi har haft mange snakke om utrygheden på længere sigt. Hvordan påvirker sygdommen hende som mor i fremtiden? Det ved vi ikke, og derfor overvejede jeg da også kraftigt, om jeg skulle stoppe karrieren for at sadle helt om,« fortæller Mark O. Madsen.

Men en klar fremgang i hustruens sygdomsforløb gjorde, at den danske MMA-kæmper valgte at forsætte drømmen om en stor UFC-karriere:

»Hun er i bedring og fuldt ud medicineret. Sygdommen har stabiliseret sig, og der er faktisk yderligere tiltag, der kan gøres, men hun er et rigtig godt sted lige nu.«

Netop derfor har familien da også truffet en stor beslutning. De flytter nemlig til Arizona, når danskeren har kæmpet mod Vinc Pichel næste weekend.

»Det er en 2-årig satsning, hvor jeg er rejst herover for at vinde det første danske UFC-bælte nogensinde. Og med min hustrus situation in mente, så er vi jo klar over, at skal vi gøre det her, så er det noget, vi skal gøre nu. Vi ved ikke, hvad morgendagen bringer,« siger danskeren.

Mark O. Madsen har allerede været i landet i tre måneder på en intensiv træningslejr. Og når timerne ikke er blevet brugt på træning, har han brugt al sin tid på at forberede familiens store beslutning:

»Jeg er ved at få styr på alt det praktiske i forbindelse med flytningen. Der er mange ting, der skal styr på. Boligsituationen, sundhedsforsikringer, bankkort og skoler til vores børn. Det har været noget af en opgave.«

Én ting er dog helt sikkert: Hvis ikke familien ender med at trives i det amerikanske eventyr, så er det ikke det værd.

Gylden UFC-karriere eller ej.

»Det helt afgørende er, at de falder til. Det hele skal fungere med Marias situation, børnenes skole og vores sociale liv. Men lige nu er de virkelig begejstrede, og børnene glæder sig helt vildt. Det føles som at begive sig ud på et eventyr sammen,« afslutter han.

Mark O. Madsen møder Vinc Pichel søndag 10. april klokken 01.00