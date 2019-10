Nu har Marieke Vervoort fået fred.

Den hollandske para-atlet er tirsdag død ved hjælp af aktiv dødshjælp. Hun blev 40 år.

Den ellers så succestige atlet har i de seneste mange år ikke lagt skjul på, at det var hendes ønske at forlade verden på denne måde.

»Det er hårdt for mig nu. Jeg bliver mere og mere deprimeret. Jeg har aldrig haft de her følelser før. Jeg græder meget,« sagde hun for knap to år siden:

»Nu er mit syn endda ved at forsvinde. Jeg havde besøg af en optiker, der gav mit ene øje to ud af 10 og mit andet en ud af 10. Han sagde, at der ikke var noget, som han kan gøre.«

Marieke Vervoort har længe lidt af en uhelbredelig muskelsygdom, der gradvist har lammet hende. Givet hende epileptiske anfald.

Og har givet hende store, konstante smerter.

Aktiv dødshjælp har været lovligt i Belgien siden 2002. Grundreglen er, at tre læger uafhængigt af hinanden skal slå fast, at patientens problemer er uhelbredelige, og at smerterne er for store.

(FILES) In this file photo taken on September 10, 2016 Belgium's Marieke Vervoort reacts after winning the silver medal for the women's 400 m (T52) of the Rio 2016 Paralympic Games at the Olympic Stadium in Rio de Janeiro. - Belgian athlete Marieke Vervoort, 100m champion at the 2012 London Paralympic Games, died on October 22, 2019 of euthanasia at the age of 40, a Belgian media reported. (Photo by YASUYOSHI CHIBA / AFP) Foto: YASUYOSHI CHIBA Vis mere (FILES) In this file photo taken on September 10, 2016 Belgium's Marieke Vervoort reacts after winning the silver medal for the women's 400 m (T52) of the Rio 2016 Paralympic Games at the Olympic Stadium in Rio de Janeiro. - Belgian athlete Marieke Vervoort, 100m champion at the 2012 London Paralympic Games, died on October 22, 2019 of euthanasia at the age of 40, a Belgian media reported. (Photo by YASUYOSHI CHIBA / AFP) Foto: YASUYOSHI CHIBA

Marieke Vervoort fik tilladelsen til aktiv dødshjælp allerede i 2008.

Hun vandt siden guld og sølv ved OL i 2012, og hun vandt sølv og bronze ved OL i 2016. Inden de seneste Lege i Rio fortalte hun, at hendes sidste ønske var at deltage ved OL og herefter sige farvel til verden ved aktiv dødshjælp.

Ifølge en meddelelse fra hjembyen Diest skete det tirsdag aften.

På rådhuset i Dienst kan man mindes Marieke Vervoort fra onsdag.